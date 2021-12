Il pensait parler à une top model : en 15 ans, un Italien envoie 700.000 € à une usurpatrice

Il dit être tombé amoureux et s’être fait avoir "comme un bleu". Pendant quinze ans, Roberto Cazzaniga, un joueur de volley-ball italien, a parlé presque quotidiennement au téléphone avec une femme qu’il pensait être la célèbre mannequin brésilienne Alessandra Ambrósio, sans jamais la rencontrer en vrai. Évidemment, il s’agissait d’une supercherie. Mais Roberto, 42 ans, ne s’en est aperçu qu’après avoir donné, au fil du temps, plus de 700.000 € à la fausse mannequin.

Lorsque "Alessandra" lui demande de l’argent, des petits montants d’abord, en prétextant un héritage familial bloqué, l’Italien accepte de l’aider. Et lorsqu’il ne peut plus, lui-même emprunte autour de lui, à son frère, ses amis, ses coéquipiers. "Comment ai-je pu lui donner autant ? Je ne sais même plus trop comment ça s’est fait, c’était 1.000 € par ci, et puis 2.000 € par là… Au final, ça représentait dans les 700.000 €", remet-il.

Ses proches finissent par s’alarmer, et portent plainte pour qu’une enquête soit ouverte. L’un d’eux se tourne même vers une émission de télévision, qui permettra de mettre à jour le pot aux roses. Derrière Alessandra Ambrósio se cache en fait Valeria, 50 ans aujourd’hui, une habitante de Sardaigne, qui, une fois percée à jour, déclare n’avoir pas conçu cette arnaque toute seule.