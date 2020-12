"J'avais lancé des alertes, des dizaines", regrette l'ex-femme du forcené du Puy-de-Dôme

"J’avais lancé des alertes, des dizaines ! Je savais qu’il était dangereux", assure-t-elle. Selon elle, Frédérik Limol avait changé de comportement et était devenu violent en 2012, au moment de sa grossesse. "C’était le prince charmant, bien sous tous rapports", puis il a participé à des stages de survie, a redouté la fin du monde, a acheté des armes, a constaté celle qui est aujourd'hui installée à Privas (Ardèche). "Il a essayé de m’étrangler, j’ai pu me sauver", "je croyais qu’il nous tuerait tous", raconte-t-elle dans l'interview .

L'ex-épouse déclare avoir signalé son comportement à la police, la gendarmerie, l’Aide sociale à l’enfance. Elle a même écrit à l’ancienne secrétaire d’Etat chargée de l’égalité femmes-hommes Marlène Schiappa. "Rien n’a été fait. On m’a dit à chaque fois qu’il allait certainement se calmer", regrette celle qui a elle-même été victime de menaces de mort, et dont les plaintes ont été classées sans suite. "Il y a quatre orphelins aujourd’hui et, si j’avais pu me faire entendre, on n’en serait pas là. J’ai tout essayé."