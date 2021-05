Manifestation des policiers : "N'ayez aucun doute sur mon soutien", lance Gérald Darmanin

Deux semaines après le meurtre du brigadier Eric Masson, il a dit être "simplement venu soutenir les policiers". "C'est tout à fait normal, ils vivent un moment difficile, ils sont endeuillés et il n'y a rien de plus normal que de soutenir les policiers dans une république", a-t-il déclaré.

Apparu peu avant 13h, le ministre de l'Intérieur a été interpellé par un policier sur ses conditions de travail : "Monsieur le ministre, faut nous aider, ça devient de pire en pire. Le métier de policier aujourd'hui est très difficile. Tous les soirs, on espère rentrer chez nous. Ça ne peut plus durer, on doit être protégé." Ce à quoi Gérald Darmanin a répondu : "Tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. N'ayez aucun doute sur le soutien que je vous porte."