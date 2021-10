Jean-Michel Blanquer insulté et menacé dans une vidéo : le ministère de l'Éducation nationale porte plainte

Sur la vidéo incriminée, on entend Rayanne B., 19 ans au moment des faits, déclamer : "On nique ta mère, y a pas de souci", avant que la caméra ne se tourne vers un de ses comparses enlevant la sécurité d'une arme à feu. "Là, on arrive, vous allez voir", poursuit le jeune homme à capuche, qui termine en faisant un doigt d'honneur : "Nique ta mère à Blanquer et l’Éducation nationale, bande de fils de pute, j'ai arrêté le bac".