Joggeuse en Mayenne : les précédentes affaires de dénonciation de crime imaginaire

La plus emblématique d'entre elles avait eu lieu en 2004. Une mythomane de 23 ans avait fait croire qu’elle avait été agressée par des jeunes d’origine maghrébine et africaine dans une rame du RER D, sous les yeux indifférents des voyageurs. Elle avait affirmé que ses agresseurs lui avaient tracé des croix gammées au feutre sur le ventre. Une dénonciation de délit imaginaire sanctionnée quelques semaines plus tard par quatre mois de prison avec sursis, l'infraction étant passible de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Plus récemment, il y a tout juste un an en Isère, une adolescente avait prétendu été avoir été enlevée et violée. La jeune fille présentait des traces de coups de poing au visage et des coups de cutter superficiels sur la peau. Elle avait été découverte par une passante, à moitié nue et prostrée dans un buisson d’un parc. Finalement, elle avait reconnu avoir tout inventé "parce qu’elle ne se sentait pas bien".