EN DIRECT - Procès du 13-Novembre : les images des attaques terroristes diffusées à l'audience ce jeudi

Deuxième semaine au procès des attentats de novembre 2015. Après l'enregistrement des parties civiles et le résumé des faits, ce sont les enquêteurs français et belges, à la barre, en visioconférence, anonymisés ou non, qui seront entendus tout au long de la semaine pour revenir sur l'enquête et les éléments qui ont permis de remonter la piste des commandos djihadistes.

Tentaculaires, les investigations menées en Europe et au-delà ont permis de reconstituer la préparation et le déroulement des attaques pilotées par le groupe État islamique (EI), qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis. Même si des questions demeurent, les enquêteurs sont parvenus en quatre ans à identifier les commanditaires, planificateurs, artificiers, convoyeurs et intermédiaires de la cellule présumés, ainsi que leur parcours de la Syrie à la Belgique puis la France, via la route des migrants.