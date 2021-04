Le parquet antiterroriste demande un procès contre le groupe d'extrême droite "OAS"

Le parquet national antiterroriste a demandé jeudi l'ouverture d'un procès pour neuf membres du groupuscule d'ultradroite "OAS", soupçonnés d'avoir voulu s'en prendre à Christophe Castaner, Jean-Luc Mélenchon et plusieurs personnes de confession musulmane. Dans son réquisitoire définitif, le Pnat réclame que les suspects soient jugés pour "association de malfaiteurs terroriste", six devant le tribunal correctionnel et les trois autres, mineurs au moment des faits, devant le tribunal pour enfant. Les juges d'instruction prendront leur décision d'ici un mois.

Le groupuscule "OAS" a été démembré en octobre 2017. Quelques mois plus tôt, en juin 2017, son chef autoproclamé, Logan Nisin avait été arrêté par les forces de l'ordre. Depuis, il demeure en détention provisoire. "Je n'attendais que ça", s'est réjoui Me Eric Bourlion, l'avocat de Logan Nisin, au sujet de la décision du Pnat. Il a toutefois dénoncé un processus judiciaire qui a, de fait, forcé son client à une longue période d'incarcération. "À la fin on lui reproche un délit, c'est un soufflé judiciaire servi trop froid", assène-t-il.