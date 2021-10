Procès des attentats du 13-Novembre : "J'ai failli à mon devoir de mère : protéger mon enfant"

C'est en amoureux que Cécile Misse, 32 ans et Luis Felipe Zschoche Valle, Chilien âgé, 33 ans sont allés écouter les Eagles of Death Metal, le 13 novembre 2015. La musique les avait réunis quelques années plus tôt, sur un autre continent.

Après l'attentat, comme beaucoup, les familles de Cécile et Luis les ont recherchés pendant des heures. Samedi 14 novembre, Christiane, la maman de Cécile, reçoit ce message de la famille de Luis : "Luis is dead". Cécile, elle, est introuvable. "Elle n'apparait sur aucune liste. On nous dit d'attendre, on nous appellera". Le lundi 16, Christiane reçoit un coup de fil. On lui donne rendez-vous à 13h à l'institut médico-légal (IML). "Là, une voix me répond : votre fille ? Mais je ne sais pas où elle est votre fille, moi", se souvient Christiane. La maman repart, puis reçoit quelques heures plus tard un coup de fil lui demandant de venir identifier sa fille le mardi. Impossible pour elle d'attendre plus. Derrière la vitre de l'institut, Christiane reconnaît Cécile. "J'ai failli à mon devoir de mère : protéger mon enfant", dit la maman qui, comme beaucoup, porte cette lourde culpabilité du survivant.

Philippe, le papa de Cécile, prend la parole : "Cécile et Luis sont morts dans cet enfer du Bataclan. Les assassins nous ont tout pris : une fille adorable et adorée, un gendre charmant et les petits-enfants que nous n'aurons jamais.". Il poursuit : 'Comme l'ont dit des parents : Dieu peut pardonner, mais pas nous, jamais'". Le père de famille attend, comme beaucoup, des réponses à ce procès. "Comment tout ceci a pu se produire alors que de hautes personnalités du monde judiciaire, du renseignement et de la police alertaient nos gouvernements et qu'il y avait eu des alertes sur la survenance d'attentats ?" interroge-t-il.

Venue du Chili, Nancy la maman de Luis s'est installée à Paris le temps du procès. C'est depuis l'Amérique du Sud et avec 5 heures de décalage qu'elle a pris connaissance des événements, il y a 6 ans. Vers 11h30 le samedi, heure du Chili, la Chancellerie l'appelle pour lui annoncer la mort de son fils. "Une attaque islamique, quelque chose de si improbable pour nous, murmure cette femme éplorée. Mon fils de 33 ans a été assassiné, une partie de moi a été arrachée. Nous les parents, nous devrions partir avant nos enfants. Rien ne peut justifier l'assassinat de personnes innocentes et sans défense, qui ne faisaient qu'écouter un concert, boire une bière". Luis et Cécile ont été enterrés ensemble à Gap.