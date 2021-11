Tribune des 3 000 magistrats : "L'effort pour réparer la justice n'est pas terminé", répond Éric Dupond-Moretti

Invité sur le plateau de LCI ce jeudi, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti recevra une partie de ces juges signataires vendredi, arguant “qu’il faut toujours écouter la base qui dit son malaise et son mal-être (...) Il se dégage de cette tribune, une difficulté presque existentielle", admet le ministre qui dégage trois points, "la question des moyens, celle de la considération qui se délite envers les magistrats et la question organisationnelle."

"Je me suis battu pour mettre sur la table un budget historique", poursuit-il. "On avait une impérieuse nécessité d’intervenir vite parce qu'il y avait urgence. On a embauché 650 magistrats, 850 greffiers et j'ai envoyé dans les juridictions 2 000 assistants (...) Mais cet effort n'est pas terminé", assure le ministre, visé aujourd'hui par cette tribune. "Nous travaillons à toutes ces questions aussi pendant ces États-généraux de la justice - lancés le 18 octobre et qui dureront 5 mois. Je veux ce dialogue avec eux."