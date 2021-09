Violences conjugales : lancement d'un film en réalité virtuelle pour sensibiliser les détenus

Cette technologie, de plus en plus utilisée dans les jeux vidéo, permet une totale immersion grâce à la 3D. Le film, d'une douzaine de minutes, comporte trois parties. Dans un premier temps, le condamné est placé dans la peau de l'auteur des violences, puis à la place de la victime, et enfin à la place d'un enfant assistant à la scène.

Cette nouveauté est expérimentée à Villepinte (Seine-Saint-Denis) chez six personnes, des détenus condamnés ou des prévenus reconnaissant les faits ; et à Meaux (Seine-et-Marne) et Lyon (Rhône) chez, respectivement, douze et dix personnes libres exécutant leur peine en milieu ouvert. Ces 28 détenus ont tous reconnus les faits, et présentent des risques de récidive.