Affaire de la sextape : malgré l'absence de Benzema au procès, Valbunea veut aller "jusqu'au bout"

Soit trois jours de débats qui devront juger cette affaire qui a secoué le football français, et permettre à l'actuel joueur de l'Olympiakos, en Grèce de peut-être tirer un trait sur cette histoire, qui a eu de lourdes répercussions sur sa carrière et sa vie privée.

"Cela fait six ans qu'on attend", répète par deux fois Mathieu Valbuena au premier jour du "procès de la sextape", qui se tient au tribunal de Versailles jusqu'à vendredi.

"Je constate que tout le monde est là... presque. Il manque Karim Benzema. C'est dommage, mais c'est comme ça. Nous, on va jusqu'au bout", a déclaré le footballeur à la presse, avant de revenir à la barre sur sa fameuse conversation avec son coéquipier d'alors à Clairefontaine le 6 octobre 2015.

Ce soir-là, Benzema et Valbuena échangent pendant moins d'une demi-heure dans la chambre de l'attaquant du Real Madrid. Le plaignant déclare être sorti "apeuré" et "bouleversé" de cette conversation. Benzema, qui avait été missionné par un intermédiaire des maitres-chanteurs présumés, était "insistant pour me faire rencontrer quelqu'un", précise Valbuena.

Son coéquipier en sélection n'était pas agressif et n'a pas fait mention d'argent, reconnait le joueur de 37 ans, qui cependant ajoute que "quand on règle un problème comme ça (...) c'est pas en échange de places de football". "On est coéquipier en équipe de France, c'est le Graal pour les footballeurs, je n'aurais jamais pensé qu'on aurait pu en arriver là", regrette-t-il.