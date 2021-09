L'acteur Saïd Bogota condamné à 16 ans de prison pour tentative d'assassinat

Connu pour ses rôles dans "Taxi 5" et "Pattaya", l'acteur Saïd Bogota a été condamné mardi à 16 ans de prison par la Cour d'assises des mineurs de l'Essonne pour avoir enlevé, séquestré et tenter de tuer un adolescent de 17 ans. Deux complices qui ont participé aux faits ont été condamnés à 10 et 13 ans de prison. Un mineur accusé de complicité a quant à lui été acquitté.

Il est ensuite emmené dans un champ, où les agresseurs deviennent de plus en plus violents. Le jeune homme a reçu deux tirs de flashball à la tête puis Saïd Bogota lui a donné une vingtaine de coups de crochet de remorquage au même endroit. D'après la victime, l'acteur aurait alors déclaré "maintenant qu'il a vu ma tête, il faut le terminer." Le mineur est alors aspergé d'essence et incendié. Si Saïd Bogota avait reconnu avoir voulu tuer la victime, il était revenu sur cet aveu deux jours plus tard.