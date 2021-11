L'affaire Daval adaptée en série : "Mon fils n’est pas une bête de foire ", fustige la mère de Jonathann

La colère d'une mère. À peine publié à la fin du mois d’octobre, le livre "Alexia, notre fille" coécrit par les parents d’Alexia Daval - tuée en 2017 par son mari Jonathann - va être adapté en série, a annoncé mardi Gaumont. Les six épisodes d'une cinquantaine de minutes retraceront le parcours d'Alexia Daval, de sa rencontre avec Jonathann à l'âge de 16 ans jusqu'à sa mort, 13 ans plus tard. Ils s'attarderont également sur les trois années d’épreuves vécues par les parents après le féminicide de leur fille.

Néanmoins, cette annonce a suscité la colère de Martine Henry, la mère de Jonathann Daval. "Je ne suis pas d’accord avec cette histoire de film, et Jonathann n’est pas d’accord non plus. Je voudrais que tout ça, ça s’arrête… On en a marre. Jonathann a été jugé, il va faire sa peine, qu’on le laisse en paix. C’est honteux, c’est indécent. Vraiment, il faut laisser les gens en paix, et les morts aussi…", s'emporte-t-elle dans un entretien accordé à l'Est Républicain. "Il ne veut plus qu'on parle de lui, il veut être tranquille. Mon fils n'est pas une bête de foire", martèle-t-elle chez nos confrères.