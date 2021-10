L'affaire des sondages de l'Élysée arrive au tribunal avec Guéant et Buisson, mais pas Sarkozy

Les audiences à venir vont en fait se concentrer sur la façon dont les contrats ont été signés avec les sociétés de Patrick Buisson et du politiste Pierre Giacometti, ainsi qu'avec plusieurs instituts de sondages dont Ipsos : une dépense totale de 7,5 millions d'euros, réalisée en l'absence de publicité et d'appel d'offres, ce qui signe, pour le Parquet national financier (PNF), du favoritisme.

Le procès de "l'affaire des sondages" voit également revenir au tribunal l'ex-bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, déjà condamné à un an de prison ferme dans l'affaire des "primes en liquide" du ministère de l'Intérieur, et mis en examen dans celle du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Lors de la période qui ressurgit à partir de demain devant la justice, Claude Guéant était secrétaire général de l'Élysée. C'est à ce titre qu'il est poursuivi pour favoritisme et détournement de fonds publics par négligence. Son avocat, Philippe Bouchez El-Ghozi, a annoncé sa ligne de défense : "Peut-on vraiment faire un appel à concurrence, quand un président de la République a d'ores et déjà choisi un conseiller en qui il a confiance ?".

Sur le banc des accusés prendront également place Pierre Giacometti, ancien d'Ipsos, pour recel de favoritisme ; l'ancien conseiller Julien Vaulpré pour favoritisme, comme Emmanuelle Mignon, ex-directrice de cabinet. Enfin, seront également jugés les instituts de sondage Ipsos, Publifact, Publi-Opinion et No Com. Du côté des parties civiles, l'avocat d'Anticor, Jérôme Karsenti, pointe en direction du grand absent du procès, qui pour lui pose la question de "la manière dont Nicolas Sarkozy a [utilisé] l'Élysée et les moyens de l'État dans son intérêt personnel, se souciant avant tout de son image et de son éventuelle élection au mépris des règles de droit".