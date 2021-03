L'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie ciblé à son tour par une cyberattaque

Après les centres hospitaliers de Dax et de Villefranche-sur-Saône, c'est au tour de l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) d'être l'objet d'une cyberattaque importante perturbant fortement le système informatique. Cet hôpital, qui emploie près de 600 personnes pour 321 lits et places dans cette sous-préfecture, a été touché par une attaque de "ransomware" (rançongiciel) par laquelle des pirates s'introduisent dans le système informatique puis chiffrent ses fichiers pour les rendre inopérants, exigeant une rançon pour les débloquer.

La menace informatique a été repérée lundi par un ingénieur en charge de l'ensemble des installations. "Nous avons réagi le plus rapidement possible. Ce virus [...] est le même qui a touché l'hôpital de Dax il y a un mois", a-t-il précisé dans le quotidien régional Sud-Ouest. Sur les écrans de l'hôpital d'Oloron, des messages en anglais sont apparus pour réclamer une rançon de 50.000 dollars en bitcoins. Depuis, les agents sont donc contraints d'utiliser du papier et des crayons pour continuer leur travail. Un retour en arrière qui complique leur quotidien et celui des patients.

Les conséquences du piratage informatique sont multiples. Il affecte la plupart des données liées aux informations de santé des patients, ce qui pourrait entraîner des reports de certaines interventions, faute d'un retour à la normale rapide, a expliqué la direction. Par ailleurs, la cyberattaque complique également la gestion - informatisée- des stocks de médicaments, mais sans toutefois remettre en cause la campagne de vaccination contre le Covid-19, à ce stade. Le téléphone au sein de l'hôpital fonctionne toujours, a souligné la direction qui a précisé qu'un audit des systèmes informatiques de l'hôpital avait été réalisé, à la suite de récentes cyberattaques sur d'autres établissements.