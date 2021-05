"L’omerta ne mène à rien" : victime de menaces en pleine nuit, le maire de Poissy témoigne

Avertie par les aboiements de son chien, selon Le Parisien, la famille a immédiatement contacté les forces de l'ordre, entraînant la fuite de l'individu. Sollicité, le centre de supervision urbain a alors rapidement retrouvé ses traces via la vidéosurveillance. "Sur les images, il implore le ciel, frappe le portail, avant de déposer une lettre de menace dans la boîte", raconte l'édile. Finalement, "grâce aux caméras, à la réactivité et à l’efficacité des services de police, l’individu a été arrêté chez lui, à 14 heures", ajoute-t-il, visiblement soulagé.

Ayant porté plainte pour trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores, Karl Olive espère que l'agresseur "ne bénéficiera pas d'un simple rappel à la loi". Il rappelle aussi que ce genre d'actions n'est pas à banaliser et que "les élus de la République, quels qu’ils soient, sont de plus en plus menacés". "On ne doit pas l’accepter", assène le cofondateur du mouvement Génération terrain, "à côté de chaque élu il y a une famille". Ce n’est d'ailleurs pas la première fois que le maire de Poissy fait face à des tels actes, lui qui avait déjà reçu des menaces de mort quelques mois plus tôt.