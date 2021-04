La famille d'une adolescente violée par un homme sorti de prison à cause du Covid attaque l'État en justice

L'institution judiciaire a-t-elle failli ? Il y a un an, en pleine crise sanitaire, la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, annonçait la libération de 5000 détenus pour éviter une propagation rapide du Covid dans des établissements pénitentiaires bondés. La mesure était censée concerner "les personnes en fin de peine - deux mois restant, à l’exception des condamnations pour terrorisme et violences conjugales". Et pourtant, parmi les bénéficiaires de cette libération anticipée, figurait un homme condamné fin 2018 à quatre ans de prison ferme pour violences, agression sexuelle et séquestration sur son ex-compagne.

Six mois après sa sortie, le 24 octobre 2020, cet homme récidivait en Isère en violant une jeune fille de 17 ans. "Rien ne serait pire que de laisser passer sous silence cette affaire", lancent aujourd'hui ses parents, partagés entre incompréhension et colère. Accompagnés de leur avocat Me Fabien Rajon, ils vont assigner l'État en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris pour "faute lourde".