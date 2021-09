La free-party de Redon, emblème "des dérives du maintien de l’ordre", dénonce Amnesty

C’était le vendredi 18 juin dernier, peu avant minuit. Dans l’obscurité la plus totale et le brouillard des gaz lacrymogènes, une free-party organisée à Redon, en Ille-et-Vilaine, tentait d’être interrompue par les gendarmes. Sans autorisation de la préfecture et en pleine pandémie, le rassemblement s’était tout de même poursuivi pour rendre hommage à Steve Caniço -mort en 2019 pendant une intervention policière à Nantes- avant d’être stoppé samedi dans la matinée. Mais non sans violence, puisqu’un jeune homme de 22 ans avait eu la main arrachée au cours de l’opération et plusieurs personnes avaient été blessées, du côté des participants comme des gendarmes. "Une jeune fille a eu la joue trouée et plusieurs dents cassées par un éclat de grenade, alors qu’elle dormait. Un organisateur a eu des côtes cassées après avoir reçu un coup de matraque dans le dos", décrit Amnesty à partir des témoignages reçus.

Et l’ONG accable la politique du maintien de l’ordre décidée cette nuit-là, qu’elle considère comme une "dérive". Au terme de son enquête qui a donné lieu aux témoignages de douze personnes présentes à Redon, Amnesty estime que "l’usage de la force (…) n’était ni nécessaire, ni proportionné au regard du droit international". Parmi les critiques qu’elle dresse : un usage de la force "en premiers recours" sans de médiation préalable et des sommations "peu audibles".