Deux jeunes retrouvés morts après être partis en randonnée au Piton de la Fournaise

"On ignore totalement les causes des décès. Le médecin légiste doit procéder aux autopsies pour les déterminer, ainsi que pour déterminer le moment du décès", a déclaré la procureure Caroline Calbo lors d'un point presse. Âgés d'une vingtaine d'années, les deux jeunes hommes étudiaient à la faculté des sciences et technologies de La Réunion, selon la rectrice de région académique, Chantal Manès-Bonnisseau, qui a indiqué "qu'une cellule d'aide psychologique allait être mise en place pour accompagner la prise en charge des étudiants et personnels proches des victimes".