La star de la NBA James Harden contrôlé par la police à Paris, son ami le rappeur Lil Baby interpellé

En visite dans "sa ville préférée", avec son ami rappeur Lil Baby, James Harden n'a probablement pas passé le séjour qu'il s'imaginait. Selon les informations du Parisien, confirmées par l'AFP, ce jeudi, à 16 h 50, au 33, avenue Montaigne, les policiers locaux ont contrôlé les trois passagers d’un véhicule duquel émanait une forte odeur de cannabis. Parmi eux, l’artiste Dominique Jones, plus connu sous le nom de Lil Baby. Lors de la fouille du véhicule par un officier de police judiciaire, environ 20 grammes d’herbe de cannabis ont été découverts dans l’habitacle.

James Harden, qui n’était pas présent dans le véhicule, mais à proximité, est intervenu et a fait l’objet d’un contrôle, comme on peut le voir sur une vidéo retweetée plus de 10.000 fois en quelques heures. Les trois individus qui se trouvaient à bord ont été conduits au commissariat de police du VIIIe arrondissement. Le joueur vedette des Brooklyn Nets a, quant à lui, été laissé libre.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour transport de stupéfiants. Lil Baby, membre du mouvement Black Lives Matter et nommé deux fois aux Grammy Awards en 2020 pour avec sa chanson "The Bigger Picture", a déjà été arrêté à plusieurs reprises pour possession de marijuana et même incarcéré aux États-Unis.