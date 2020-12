La traque des fêtes clandestines, une mission complexe

Ne pas respecter les consignes malgré les risques, elle l'assume, comme de nombreux jeunes de son âge. "On nous a tout interdit au motif de la maladie et en même temps on laisse les gens s'entasser dans les supermarchés pour faire des courses alimentaires ou les grands magasins pour faire les achats de Noël. Sortir, c'est notre manière de protester, comme les manifs et les recours pour la culture, les stations de ski ou les restaurants", estime Alex, un de ses amis, qui a déjà participé à des soirées dans des bars pourtant censés être fermés.

"Neuf mois qu'on est enfermés presque tout le temps, à un âge où l'on sort normalement presque tous les week-ends. Forcément, à un moment, on sature, et on fraude." Manon, 18 ans a déjà participé à deux "grosses fêtes" depuis le début du confinement en mars, et elle ne compte pas "les verres pris à quinze cet été sur la plage ou dans les parcs parisiens".

Et les moins de 20 ans qui mentent à leurs parents pour "faire la teuf", ne sont pas les seuls. Les trentenaires et plus, les stars, et ceux qui font le monde de la nuit ne se privent pas. Alors oui, des fêtes, il y en a trop, beaucoup trop depuis mars 2020. Accompagnées parfois d'un appel à se faire tester... qui n'est pas forcément respecter.

Rien que sur le mois dernier, ont été relevées, notamment, une fête clandestine et coquine rassemblant mi-novembre 300 personnes dans un pavillon de Joinville-le-Pont, la rave "I want to break free" organisée une semaine plus tard sur une voie ferrée de la petite ceinture dans le 13e arrondissement rassemblant autant de convives, et le week-end dernier, plusieurs événements réunissant jusqu'à 500 convives ont été repérées par les autorités ce week-end à Marseille, Strasbourg et Nantes.

Pourtant, les forces de l'ordre s'affairent à lutter contre ces rassemblements interdits, payants, où personne ne porte le masque et où tout le monde est collé. "Nous avons bien compris comment ça marche et les organisateurs ont très bien compris aussi qu'on les traquait, indique une source policière à LCI. Des réseaux officiels et permanent comme Twitter et Facebook, ils sont passés à Snap, Tik Tok, Telegram et Whatsapp. Les messageries éphémères ou cryptée, c'est plus compliqué", reconnait notre source.