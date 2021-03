Le chanteur marocain Saad Lamjarred renvoyé aux assises pour viol aggravé

"Nous sommes satisfaits, la cour d'assises est la juridiction adéquate pour juger les faits dont a été victime ma cliente", a réagi l'avocat de la plaignante, Me Jean-Marc Descoubès. La jeune femme, Laura P., "essaie de continuer à vivre à peu près normalement et elle affrontera le procès", a-t-il ajouté.

De quoi est accusé Saad Lamjarred ? Laura P. dénonce des faits qui se seraient déroulés dans la chambre d'un hôtel parisien en octobre 2016, sur fond d'alcool et de drogue, quelques jours avant un concert de l'artiste. Incarcéré dans la foulée, Saad Lamjarred avait été libéré sous bracelet électronique en avril 2017.

Dans cette même information judiciaire, l'artiste avait été mis en examen en avril 2017, accusé d'avoir violé et frappé une jeune Franco-Marocaine à Casablanca en 2015. La plaignante s'était ensuite mise en retrait de la procédure et le juge avait ordonné un non-lieu pour ce volet. Le chanteur a également été mis en examen en août 2018 pour le viol d'une jeune femme à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur. Saad Lamjarred avait ensuite été incarcéré durant deux mois et demi avant d'être libéré et contraint de résider à Paris le temps de l'enquête, menée par un juge d'instruction de Draguignan, dans le département du Var.