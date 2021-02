Cinq ans de prison ferme pour le chauffard de Lorient

Kylian L.-R., 22 ans, accusé d'avoir percuté deux enfants en juin 2019 à Lorient, tuant le premier et blessant grièvement le second, a été condamné mardi à cinq ans de prison avec mandat de dépôt. Il a été condamné à six ans de prison dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans pour homicide involontaire aggravé, blessures involontaires, conduite sans permis avec récidive et non-assistance à mineur en danger.

Gaëlle Taugeron, sa passagère et ex-petite amie, a, elle, été condamnée à un an de prison assorti d'un sursis probatoire de deux ans et d'une obligation de travail et de soins, pour non-assistance à mineur de 15 ans en danger.

"Ce qu'il fallait, c'est que ces deux personnes soient condamnées et reconnues coupables des faits qui leur sont reprochés et c'est le cas", a réagi Me Philippe Courtois, avocats des parties civiles, "La famille est soulagée de cette décision, de cette sanction ferme qui est importante". Me Archibald Celeyron, avocat de Kylian L.-R., a estimé qu'il n'y aurait "a priori" pas d'appel, sans faire davantage de commentaires.