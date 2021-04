Le couple Tapie cambriolé : "Ils sont toujours très marqués à la fois physiquement et moralement"

Dans la nuit de samedi à dimanche, Bernard Tapie et son épouse Dominique ont été violentés lors d'un cambriolage à leur domicile en région parisienne, à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Ils dormaient lorsque que quatre personnes se sont introduites par effraction, vers 0h30 et les ont frappés et ligotés avant de repartir avec leur butin. Mme Tapie est parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d'où elle a donné l'alerte.

Guy Geoffroy, le maire de Combs-la-Ville, a rendu visite au couple à deux reprises dimanche : "La dernière fois, c'était vers 15h30, au moment où ils quittaient leur domicile de Combs-la-Ville pour se rendre dans leur résidence principale. Ils étaient valides, libres de leurs mouvements, mais toujours très marqués à la fois physiquement et moralement par la très sauvage agression dont ils ont été victimes la nuit précédente."

Dans ce cambriolage, l'épouse de Bernard Tapie, légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital, alors que l'homme d'affaires a de son côté refusé d'être conduit à l'hôpital, comme l’indique Guy Geoffroy : "Cela lui ressemble un peu et cela tient compte de son état de santé plus global. Il est très malade et fréquente très régulièrement, un peu trop à son goût, les hôpitaux pour se faire soigner, et hier matin, il n’avait franchement pas envie d’aller une fois de plus à l’hôpital."