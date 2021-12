Benjamin Mendy : le footballeur français inculpé d'un septième viol

Les précédents faits reprochés à Benjamin Mendy se seraient déroulés entre octobre 2020 et août 2021. Le joueur, en détention provisoire depuis fin août, nie les charges retenues contre lui. Manchester City, le club dans lequel il évolue depuis 2017 avait annoncé sa suspension quelques minutes avant son inculpation et le temps de l'enquête. Ses demandes de remise en liberté ont été refusées à plusieurs reprises.

Lors de cette même audience à la Crow Court de Chester, un autre homme de 40 ans, Louis Saha Matturie, sans rapport avec l'ancien footballeur Louis Saha et dont les liens avec Benjamin Mendy ne sont pas clairement établis, a également comparu. Il est poursuivi pour six viols et une agression sexuelle entre mars et août 2021.