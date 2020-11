Le journaliste Rémy Buisine a-t-il vraiment refusé de répondre à l'IGPN?

La victime mettrait en cause les forces de l'ordre de violences, mais refuserait de répondre à la police des polices. C'est ce qu'a insinué ce jeudi 26 novembre Gérald Darmanin. Sur le plateau du 20H de France 2, le ministre de l'Intérieur est revenu sur le rapport de l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN) après l'évacuation musclée par les forces de l'ordre d'une action de migrants qui avait lieu à Paris, lundi dernier. En fin de propos, l'invité a ainsi tenu a confié que l'une des personnes qui accuse les forces de l'ordre de violences, à savoir le journaliste Rémy Buisine, n'avait pas "souhaité répondre aux questions" des enquêteurs. Des propos contredits par le rapport de l'IGPN et par le journaliste en question.

Sauf que, comme le note le ministre, l'instance a relevé qu'elle n'avait pas encore assez d'éléments en sa possession pour donner ses conclusions sur les faits. Dans son rapport, rendu public et mis en ligne le 26 novembre, la police des polices écrit en effet que "les constatations réalisées sur la vidéo, malgré l'impression donnée par les images, ne font état d'aucun coup porté par le policier avec les poings ou avec la matraque". Mais étant donné que les vidéos montent bien "un homme au sol et un policier penché sur lui", l'agence a voulu corroborer ou infirmer les accusations du journaliste "par un témoin directement présent sur la scène ou par l'usager victime". Et de préciser que ce dernier "n'a pas répondu aux sollicitations de l'IGPN". Il y a déjà là bien une différence entre ne pas souhaiter répondre et ne pas avoir été disponible lors de l'appel.