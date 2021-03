Le mari de Magali Blandin, disparue en février 2021, placé en garde à vue

Le parquet a confirmé à LCI ce jeudi cette mesure, révélée dans la journée par Ouest France , mais n'a pas souhaité donner plus de précisions pour le moment sur la raison de ce placement."Un communiqué de presse sera diffusé dans la soirée ou demain matin et un point de presse sera organisé au terme de cette garde à vue", a indiqué le procureur de la République de Rennes à notre rédaction en fin de journée.

Mardi dernier, le 16 mars, le parquet de Rennes avait révélé une avancée dans cette mystérieuse affaire en révélant à la presse que cinq personnes avaient été placées en garde à vue pour tentative d'extorsion en bande organisée contre le mari de la quadragénaire disparue. "Ces personnes ont été interpellées lors d'une opération de police judiciaire avec l'appui du GIGN, dimanche après-midi à Rennes", écrivait le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, dans un communiqué publié lundi soir.

Selon le magistrat, le mari de la femme recherchée, Magali Blandin, une mère de quatre enfants, s'est présenté le 25 février auprès du juge chargé du dossier accompagné de son avocat "afin de l'informer qu'il était victime d'une tentative d'extorsion d'une somme de 15.000 euros et se sentait menacé". Une information judiciaire pour "tentative d'extorsion en bande organisée" avait été ouverte le 26 février auprès du même juge et "par mesure de protection, le parquet sollicitait en urgence du juge des enfants le placement des quatre enfants ce qui était fait le jour-même", avait souligné Philippe Astruc en début de semaine.

L'enquête a abouti à une opération de police dimanche alors "qu'avait été convenu le rendez-vous entre le mari de madame Blandin et les personnes mises en cause", selon le procureur. "Deux personnes (ont été) interpellées à cette occasion, puis trois autres dans la foulée au domicile des mis en cause", avait détaillé le procureur précisant qu'il s'agissait de "quatre hommes et une femme, nés entre 1975 et 2003".