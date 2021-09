Les caméras-piétons, censées apaiser les relations entre la police et la population, sont-elles efficaces ?

Les caméras-piétons pour les policiers et les gendarmes sont utilisées depuis des années dans plusieurs pays étrangers, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, filmant les contrôles effectués par les forces de l’ordre. L’idée étant d’éviter les incidents et, en cas de contrôle contesté, de pouvoir confronter les versions des faits. En France, une nouvelle génération de caméras-piétons ont été déployées début juillet auprès de 2.000 patrouilles pour commencer. Ces caméras sont dotées "de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations".