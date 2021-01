"Les individus étaient déterminés à nous faire très mal" : l'un des policiers agressés à Aulnay-sous-Bois témoigne

Tout commence, ce dimanche à 17 h. Les deux motards de la Compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) 93 sont postés à l'entrée de la cité des 3000 en Saint-Saint-Denis. Les deux agents procèdent à un banal contrôle routier sur deux hommes qui circulent en deux-roues. Selon Le Parisien, le conducteur aurait affirmé qu'il n'avait pas son permis de conduire et le passager aurait alors proposé aux agents d'aller récupérer les papiers au domicile de son ami. Quelques minutes plus tard, l'individu revient avec une quinzaine de personnes. Tous sont prêts à en découdre.

Les deux agents de police se retrouvent alors pris pour cible. Rapidement, ils sont plaqués au sol et reçoivent une pluie de coups. "Les individus étaient déterminés à nous faire très mal. Peut-être même à nous tuer", raconte le policier. Pendant que les deux officiers se font passer à tabac, un individu filme la scène. Loin d'être un simple témoin, ce dernier encourage les agresseurs en insultant les agents de police. "Quand j'étais au sol, j'avais mon épaule démise. Un individu m'a lancé une barrière sur le visage et ensuite on a reçu des coups dans le dos et dans les côtes", décrit l'officier.