Les viols et violences intra-familiales en hausse pour la troisième année consécutive

"Les indicateurs qui enregistraient une forte hausse en 2019 augmentent de nouveau en 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, mais de manière plus modérée". Selon le rapport* publié ce mercredi par le ministère de l'Intérieur, le nombre de viols (+11%) et de violences intra-familiales (+9%) a augmenté pour la troisième année consécutive. La tendance de ces dernières années se poursuit donc dans le cadre d'un contexte sanitaire et social des plus inhabituels, alors que la plupart des autres indicateurs de la délinquance ont, eux, chuté.

Les chiffres dévoilés révèlent que les autorités ont enregistré 24.800 viols sur l'année écoulée (contre 22.300 en 2019). Les autres types de violences sexuelles reculent, de leur côté, très légèrement (30.100 contre 30.900 lors de l'exercice précédent). L'ensemble des violences ou agressions sexuelles (y compris les viols donc) ont donc légèrement augmenté à l'échelle nationale (+3%) et particulièrement en Corse (+22,6%), Bretagne (+16,1%), en Nouvelle-Aquitaine (+10,2%) et en Normandie (+8,1%). En revanche, une décrue a été observée en Île-de-France (-5,8%) et dans les Hauts-de-France (-1,4%). À noter que lors du premier confinement, ces mêmes faits semblent avoir largement diminué par rapport à la même période en 2019 (-56%). Cette tendance s'est toutefois inversée lors du reconfinement d'octobre (+5%).