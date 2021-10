Loire : trois survivalistes d'ultradroite mis en examen après la découverte d'armes de guerre à leur domicile

Ils dissimulaient un arsenal d'une série d'armes et de 2500 munitions. Trois membres de la mouvance d'ultradroite survivaliste, deux hommes et une femme, ont été mis en examen mercredi 21 octobre pour détention illégale d'armes découvertes chez eux, dans la région de Saint-Etienne, a appris jeudi l'AFP de sources policière et judiciaire.

Un commerce ainsi que les domiciles des trois personnes ont été perquisitionnés lundi dernier à Saint-Etienne et dans deux communes du massif du Pilat, dans la Loire, Le Bessat et Saint-Genest-Malifaux. Des opérations sous haute tension, menées par une quarantaine de membres de forces de l'ordre. Les policiers stéphanois ont été épaulés notamment par le groupe de lutte anti-terroriste, la BRI et l’antenne Raid de Lyon en association avec des policiers de la DGSI, sous le contrôle du Juge des libertés et de la détention de Paris "en lien avec le parquet national antiterroriste", précise le parquet.

Ce coup de filet a permis de mettre la main sur un arsenal d'armes, dont "certaines étaient approvisionnées, prêtes à un emploi immédiat", a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Saint-Etienne, David Charmatz, rapporte Le Progrès. L'arsenal découvert comprenait notamment un pistolet-mitrailleur, un fusil d’assaut, deux fusils à pompe et trois grenades, ainsi que 2500 munitions dans la maison de l’un d’eux, située sur un très grand terrain à Saint-Genest-Malifaux.