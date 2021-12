Lyon : prison pour deux "Dalton" après des tirs de mortier d’artifice en marge d’une émission

Le premier prévenu, âgé de 18 ans, a été condamné à "quatre mois de sursis simple", tandis qu'un second, âgé de 23 ans, s'est vu infliger "cinq mois ferme mais sans maintien en détention", a indiqué à l'AFP l'avocate du premier, Amandine Fabregue. Six mois ferme, avec mandat de dépôt, contre le prévenu âgé de 23 ans et six mois avec sursis contre l'autre de 18 ans, avaient été requis lors des réquisitions.

En revanche, les deux "Dalton", originaires du 8ᵉ arrondissement de Lyon, ont été relaxés de l'accusation d'appartenir à un "groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations", à savoir le collectif des "Dalton". Un troisième membre du collectif, âgé de 17 ans, a été présenté à un juge des enfants, tout comme un autre mineur arrêté en début de semaine.