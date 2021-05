Lyon : jugé pour avoir passé 27.000 appels malveillants en un mois et demi

Cet homme, connu des services de police et de justice pour des faits similaires, résidait dernièrement dans un hôtel de Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon, où il a été arrêté avant d'être placé en garde à vue pour outrage et harcèlement. "Il a expliqué que pour tuer son ennui, il appelait via les annuaires en ligne les commissariats et les brigades de gendarmerie", poursuit cette source.