Emmanuel Macron giflé : "le Président a sans doute pris un peu par surprise son service de sécurité"

Au lendemain de cette agression, alors que le gifleur et son complice présumé ont été interpellés, le maire de la commune, Xavier Angeli livre sur LCI sa réaction après cet événement totalement inattendu, qu'il qualifie "d'inacceptable" et qu'il "condamne".

Comment se sont déroulés les événements de votre point de vue mardi ?

On venait de sortir de l'école hôtelière avec le Président et d'autres personnes. Tout s'était très bien passé. Je venais de saluer Monsieur Macron avant qu'il ne remonte dans son véhicule. Personne ne pouvait alors imaginer qu'il allait en ressortir peu après, spontanément et visiblement sans prévenir son service de sécurité, ou alors à la dernière minute. Le Président s'est dirigé vers les personnes derrière les barrières de sécurité, a pris le bras de cet homme qui lui a mis une gifle. Moi j'étais plus loin, je n'ai pas vu l'agression, mais j'ai compris qu'il se passait quelque chose de pas normal. Un agent de sécurité a ensuite isolé le président, les individus suspects ont été interpellés, et M. Macron a eu ensuite une excellente réaction à mon sens. Au lieu de partir après cette agression, le chef de l'État est retourné voir les gens, il a serré des mains et fait des selfies.

Quand avez-vous compris qu'il se passait quelque chose d'anormal ?

J'ai été interpellé, je me suis demandé ce qu'il se passait. Mais j'ai réalisé très vite que le président n'était pas gravement touché, car il a reculé avec ses hommes de sécurité et est retourné très vite vers la foule.