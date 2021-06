Maintien de l’ordre : le Conseil d’État donne à nouveau tort au ministère de l’Intérieur

La nasse est un dispositif prévu "pour contrôler, interpeller ou prévenir la poursuite de troubles à l'ordre public". "Si cette technique peut s'avérer nécessaire dans certaines circonstances précises, elle est susceptible d'affecter significativement la liberté de manifester et de porter atteinte à la liberté d'aller et venir", a justifié le Conseil, ajoutant que le texte "ne précisait toutefois pas les cas où il serait recommandé de l'utiliser".

Même sort pour la dispersion des journalistes. Le Conseil a estimé que les journalistes "n'ont pas à quitter les lieux lorsqu'un attroupement est dispersé" et qu'ils n'ont pas "l'obligation d'obéir aux ordres de dispersion" des forces de l'ordre. "Les journalistes doivent pouvoir continuer d'exercer librement leur mission d'information, même lors de la dispersion d'un attroupement", a-t-il poursuivi. En réaction, le ministère de l'Intérieur a assuré que "des modifications seront apportées au texte".

Des décisions saluées par le Syndicat national des journalistes (SNJ) et la Ligue des droits de l’Homme, qui avaient saisi avec d'autres le Conseil d'État contre cette doctrine. "C'est une véritable victoire de la profession de journaliste", a de son côté salué Me Patrice Spinosi, avocat du SNJ et de la LDH. Il s'est félicité de l'ensemble des dispositions annulées, soit : "l'accréditation des journalistes pour un canal d'information dédié, la pratique de la nasse, l'absence d'exception au délit d'attroupement concernant les journalistes et la réglementation du port d'équipement de protection par" eux.