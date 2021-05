Accusée par Darmanin de "diffamer la police", Pulvar porte plainte pour dénonciation calomnieuse

"La situation est à ce point inédite qu'elle nous prive de tout recours effectif, parce que vous avez un ministre qui s'autorise à porter plainte en diffamation contre une candidate. En revanche, comment peut-on porter plainte contre un ministre dans le cadre de l'exercice de ses fonctions quand nous savons que la Cour de Justice de la République est seule à même d'instruire ces plaintes-là ?, a poursuivi l'avocat. Donc nous devons porter plainte, car Audrey Pulvar n'a aucune raison de se laisser accuser d'avoir diffamé qui que ce soit ou n'importe quel ordre constitué, et pas plus la police qu'un autre."

En fin de matinée, à l'occasion d'une conférence de presse, les avocats d'Audrey Pulvar, Me Patrick Klugman et Ivan Terel, avaient annoncé leur intention de déposer une plainte à l'encontre de Gérald Darmanin pour "dénonciation calomnieuse". "Vous avez un ministre de l'Intérieur qui annonce porter plainte en diffamation contre une candidate à des élections dont il a la charge. Nous ne savons pas, à l'heure qu'il est, quels sont les propos qui sont visés, quels sont les faits qui pourraient être reprochés à Mme Pulvar et à aucun moment le ministre ou son cabinet n'est capable de nous donner de plus amples informations", a pointé Me Klugman devant les journalistes.

Les avocats d'Audrey Pulvar ont souhaité "prendre à témoins" les journalistes, "de ce qui est en train de se passer dans notre pays". "Le ministre de l'Intérieur assigne au silence une candidate à une élection, ce que nous ne pouvons interpréter autrement que comme une grossière manœuvre d'intimidation, a dénoncé Me Patrick Klugman. Nous avons donc décidé de porter de porter plainte pour 'dénonciation calomnieuse'".

"Ce que veut faire Monsieur Darmanin nous fait penser à l'ancien droit, le droit de l'Ancien régime, quand on pouvait assigner quelqu'un au silence au terme d'une action que l'on appelait provocatoire, a rappelé Me Klugman. Il n'y a pas en démocratie d'action ou d'assignation aux fins de silence. On ne doit jamais réduire un candidat au silence. M. Darmanin a une seule responsabilité comme ministre de 'l'Intérieur, chargé entre autres de l'organisation des élections, c'est de garantir le pluralisme démocratique, de garantir la vivacité du débat démocratique et donc de garantir la liberté d'expression d'Audrey Pulvar au même titre que les autres candidats au lieu de tenter de l'intimider et de l'assigner au silence dans une annonce qui est particulièrement choquante et scandaleuse".