Marseille : un homme décède après un contrôle dans le métro

Selon la même source, des coups auraient été échangés avec les agents lors de son interpellation. La police a alors été appelée en renfort. Mais à son arrivée, l'équipage de police constate que l'homme interpellé est à terre, avec sur lui six agents de sécurité de la RTM. Les policiers écartent les agents et constatent que l'homme ne bouge plus. Il est placé en position latérale de sécurité, et les secours sont appelés.

Après une heure de soins et de massages cardiaques, l'homme est finalement déclaré mort. Selon France 3, il était âgé d'une quarantaine d'années. Une enquête est en cours sur les circonstances de l'intervention et du décès.