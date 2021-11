Mayenne : une joggeuse de 17 ans portée disparue, des recherches en cours

Sa disparition est jugée inquiétante. Une mineure de 17 ans était activement recherchée dans le département de la Mayenne, lundi 8 novembre, en fin de journée. La jeune femme était partie faire un jogging lorsqu'elle a disparu, a appris LCI, confirmant une information d'Europe 1. Ne la voyant pas rentrer au domicile familial, son père a informé les services de gendarmeries de sa disparition. Pour la retrouver au plus vite, les forces de l'ordre ont immédiatement engagé de gros moyens.

Parmi lesquels 20 gendarmes, épaulés par un hélicoptère de la section aérienne de Rennes, une équipe cynophile du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Saumur et un Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la Mayenne. Des enquêteurs ont été aussi mobilisés avec la Brigade de recherches (BR) locale, la Section de recherches (SR) d'Angers et la Brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires (BDRIJ).