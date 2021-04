"Mayotte n'est pas une île de guerre" : après la mort de deux lycéens, la jeunesse mahoraise en colère

Cinq jeunes élèves du lycée Bamana ont été mis en examen dimanche 18 avril pour assassinat et sont détenus au centre pénitentiaire, a indiqué le procureur. "Les suspects ne sont pas connus de la justice et sont parfaitement insérés", a-t-il ajouté.

"Momix, c'était un camarade de classe, on sortait d'EPS et il s'est fait tuer. En plus, on l'avait déjà frappé une fois avant ça et voilà, maintenant, il est mort", raconte Saida Ousseni, une élève de 16 ans présente dans ce cortège. "Quoi qu'il arrive, on est perdant : on va à l'école, on se fait tuer, on ne va pas à l'école, on n'est rien du tout !"