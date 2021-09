Vaucluse : un homme soupçonné d'avoir drogué sa femme et de l'avoir livrée à des dizaines de violeurs

Le principal mis en cause est un habitant de Mazan, petite commune de 2432 habitants du Vaucluse, âgé de 68 ans. Pendant des années, ce dernier aurait drogué sa femme, aujourd'hui sexagénaire, et l'aurait offerte à des hommes contactés via Internet qui l'auraient ensuite violée. Les relations contraintes auraient eu lieu dans le pavillon de campagne du couple, à l’abri des regards.

Selon Le Dauphiné qui révèle cette affaire, 44 personnes au total ont été interpellées, dont neuf mardi 28 septembre, à l'aube dans plusieurs départements du sud de la France. Parmi elles, 35 sont déjà mises en examen et écrouées. Deux autres ont été placées sous le statut de témoin assisté et une dernière est décédée peu de temps avant son arrestation. "À ce jour, outre le principal mis en cause (l’époux de la victime), 33 personnes ont été mises en examen du chef de viol aggravé et placées sous mandat de dépôt, 9 autres personnes sont également en garde-à-vue depuis hier (mardi) matin pour les mêmes faits", confirme une source judiciaire à LCI.

Si les personnes ne sont à ce stade que soupçonnées, et bénéficient jusqu'à leur condamnation de la présomption d'innocence, les enquêteurs ne manquent pas de preuves à l'encontre des protagonistes En effet, le mari de la victime, en plus de droguer sa femme, filmait les scènes de viol et prenait des photos.