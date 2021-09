Mécanicien tué dans un crash d'hélicoptère en Isère : "C'était un grand pro"

Les causes de la chute de l'hélicoptère sont toujours inconnues. Mais on en sait un peu plus sur la victime de ce drame survenu hier au cœur du massif du Vercors. "Un très grand pro", a salué Gérald Darmanin lundi après avoir rencontré l'épouse du mécanicien. Il était reconnu par tous comme "un grand professionnel, hyper-méticuleux", ainsi qu'en témoigne un secouriste à la CRS Alpes auprès de France Bleu Isère. Damien Fillon, par ailleurs délégué du syndicat de police Alliance, a bien connu Pierre-François, que ses collègues surnommaient "Pif". Il se souvient du "grand professionnel" qu'il était, "très rigoureux et connu pour cela".