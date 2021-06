Menaces, agression et insultes racistes à Cergy : le suspect en détention provisoire en attendant son procès

Des vidéos devenues virales, une chasse à l'homme, des menaces sur les réseaux sociaux, une fermeture de l'établissement. Les incidents survenus devant le restaurant Le Brasco à Cergy Pontoise dimanche dernier ont suscité de nombreuses réactions. Le livreur, qui a été visé par des insultes racistes et agressé par un homme et la jeune femme qui a été traitée de "sale négresse" et de "sale noire", avaient porté plainte dès le lundi avant que l'auteur présumé des faits ne soit interpellé mardi dans le 10e arrondissement de Paris.

Agacé par "l'ampleur" prise par cette affaire, le prévenu s'est montré dans le box passablement agité, au point d'être renvoyé plusieurs minutes au dépôt par la présidente pour le "calmer". "Je ne mérite pas de me faire juger dehors chez BFMTV, chez Cyril Hanouna", s'est emporté le jeune homme, arrêté à Paris deux jours après les faits. Il se défend d'avoir attaqué le livreur par racisme. Suite à la diffusion de la vidéo, il avait été traqué par des internautes cherchant à se venger et qui ont diffusé son nom et son adresse sur les réseaux sociaux. Dans l'attente du procès, le tribunal a délivré un mandat de dépôt et l'a placé à l'isolement, son avocat s'alarmant d'un "contrat sur sa tête".

Déjà plusieurs fois condamné pour violences ou trafic de stupéfiants, le prévenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, à raison de l'appartenance à une ethnie, nation, race ou religion" sur le livreur. Pour la voisine, il sera jugé pour "injure publique à raison de l'ethnie, nation, race ou religion et d'apologie de crime contre l'humanité (crime de réduction en esclavage)", a indiqué dans un communiqué le procureur de Pontoise Eric Corbaux.

"Mes clients sont soulagés que la justice ait compris la gravité de leur traumatisme", a réagi auprès de LCI Me Mehana Mouhou après l'audience d'hier. Toutes les parties devraient être présentes le 8 juillet.