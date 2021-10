Metz : six mois de prison avec sursis pour la manifestante anti-pass à la pancarte antisémite

Son acte n'est pas resté impuni. Cassandre Fristot, enseignante et candidate FN aux législatives de 2012 qui avait brandi une pancarte antisémite lors d'une manifestation contre le pass sanitaire le 7 août, a été condamnée ce mercredi à six mois de prison avec sursis pour "provocation à la haine raciale" par le tribunal correctionnel de Metz.

Le parquet avait requis trois mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité contre l'accusée, qui ne s'était pas déplacée à l'audience le 8 septembre, et qui n'était pas non plus présente ce mercredi. Elle encourait jusqu'à un an de prison et 45.000 euros d'amende.

Cassandre Fristot, professeure d'allemand remplaçante, a d'autre part été suspendue par l'Éducation nationale, "provisoirement" selon ses avocats. Elle avait été interpellée début août dans la commune d'Hombourg-Haut en Moselle et son domicile avait perquisitionné.