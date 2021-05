Nordahl Lelandais, un homme "à l’abri de la culpabilité et de la honte" et sans "empathie", d'après les experts

EXPERTISE - Au sixième jour du procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre du caporal Arthur Noyer en 2017, quatre experts ont témoigné à la barre de son manque d'empathie et de sa "personnalité extrêmement fragile".

"Une personnalité extrêmement fragile" et un manque d'"empathie". Au sixième jour du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer, tuée en avril 2017, quatre experts ont longuement exposé ce lundi 10 mai leur analyse de l'accusé, Nordahl Lelandais. Et tous s'accordent pour dire que l'ancien maître-chien est un homme "froid et distant".

"On parle peu des sentiments, on parle peu des émotions et lui-même semble avoir du mal avec ces sujets", a ainsi expliqué la psychologue Hélène Dubost, qui a rencontré Nordahl Lelandais à trois reprises. Il veut "que l’autre ne lui échappe pas" et "le mensonge, c’est son fonctionnement", a-t-elle ajouté, en écho aux témoignages de plusieurs de ses amis et compagnes entendus au cours du procès. Ce qui sans doute pour l’experte "cache une vulnérabilité, une fragilité". Avec un objectif : "éviter un effondrement psychique".

La psychologue Magali Ravit a, elle, rencontré Nordahl Lelandais le 16 février 2018, soit deux jours après ses aveux dans le dossier Maëlys. Pour elle, à ce moment important de l’instruction, c’est alors "un autre homme" pour lequel "il y a un monde qui s’effondre". Ce jour-là, il se montre "abattu, il pleure", très touché par la situation des parents de Maëlys. "C’est intéressant parce qu’il s’est montré sous cet aspect de vulnérabilité qu’il essaie de combattre", ajoute l’experte qui est celle qui l’a vu le plus souvent, à six reprises.

Lorsqu’il pleure en évoquant Maëlys, je remarque les pleurs mais pas l’attitude émotionnelle qui correspond - Dr Patrick Blachère, expert psychiatre

Une sensibilité et des pleurs remis en cause par le Dr Patrick Blachère, pour qui l'accusé se "met toujours l’abri de la culpabilité et de la honte [...] Lorsqu’il pleure en évoquant Maëlys, je remarque les pleurs mais pas l’attitude émotionnelle qui correspond. Je me demande si l’empathie n’est pas limitée à sa famille", a affirmé l'expert psychiatre. "Vous l’avez vu deux fois 1h30 ! Et vous affirmez péremptoirement que Nordahl Lelandais est incapable de reconnaître sa culpabilité !", a rétorqué Me Alain Jakubowicz, avocat de l’accusé.

J'exprime plein de remords aujourd'hui vis à vis de la famille de Noyer - Nordahl Lelandais

D'après François Danet, expert psychiatre, interrogé sur les pleurs de l'ancien maître-chien concernant Arthur Noyer, ces derniers "sont liés à des troubles dépressifs", et ne sont en rien comparables aux "pleurs concernant la perte de son chien, qui sont en rapport avec un vécu émotionnel, un attachement affectif à ce chien". "Si j’avais su qu’en redoublant ma classe de 4e, j’aurais dû aller voir un psychiatre, je l’aurais fait », a ironisé l’accusé, assurant que "certaines choses" des analyses psychologiques et psychiatriques "ne sont pas vraies, comme [son] manque d'empathie".

"J'exprime plein de remords aujourd'hui vis à vis de la famille de Noyer [...] Je présente encore toutes mes excuses à la famille d'Arthur Noyer. Je sais que j'ai du mal à m'exprimer, je fais au mieux. Je suis conscient que c'est difficile d'écouter mes excuses", a-t-il conclu. Ce mardi, les plaidoiries des parties civiles, des avocats de Nordahl Lelandais ainsi que les réquisitions de l'avocat général sont attendues. Le verdict pourrait suivre dans la soirée.

