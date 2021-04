Meurtre de Sarah Halimi : l’autre affaire où la justice a condamné un homme jugé "fou" par la majorité des experts

Mais à trente kilomètres de là, en novembre 2017, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a eu une lecture diamétralement opposée dans une autre affaire qui présentait de nombreux points communs avec l’affaire Sarah Halimi. "Quand j’ai vu l’affaire Halimi sortir, je me suis dit qu’on avait là un soucis de lisibilité dans les décisions de justice", confie un des acteurs de ce dossier.

L’affaire remonte au dernier dimanche du mois de juin 2015. Alicia était à son domicile de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) lorsque son ancien petit ami s’est engouffré dans la propriété, l’a frappé à plusieurs reprises avec un couteau et a tenté de l’étrangler dans la cave. Interpellé par les policiers, l'agresseur, Nessim C., 32 ans, a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques. Au total, trois collèges de sept experts se sont penchés sur son cas. Les deux premiers ont conclu à l’abolition du discernement, les deux suivants à son altération, et les trois derniers à nouveau à son abolition, relevant une "bouffée délirante aiguë", comme l’indique l’arrêt du 3 novembre 2017 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles que nous avons consulté.

A rebours de la majorité des experts penchant vers l’irresponsabilité pénale, les juges ont, comme le réclamait l’avocat de la victime, l’actuel ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, retenu une simple altération du discernement et renvoyé l’accusé devant la cour d’assises. Saisie, la chambre criminelle de la cour de Cassation a estimé un an plus tard que l’appréciation des juges était "souveraine", ces derniers étant donc fondés à tirer des conclusions différentes de celle de la majorité des experts.