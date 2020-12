Michel Fourniret mis en examen dans l'affaire de la disparition de Lydie Logé en 1993

En novembre 2019, Michel Fourniret et son ex-épouse Monique Olivier, qui purgent tous les deux des peines de réclusion, avaient été placés en garde à vue dans cette affaire. Quelques jours après ces gardes à vue, qui ont permis d'établir "un possible cheminement de Michel Fourniret dans l'Orne qu'il ne conteste pas", selon le parquet de Caen, l'enquête a été confiée à un juge d'instruction.

Selon une source proche du dossier, le fils de Michel Fourniret vivait dans la région à cette époque. "Après trente ans d'attente, c'est important pour la famille parce que cette piste est parfaitement sérieuse et les charges sont lourdes", a commenté Me Didier Seban, l'un des avocats de la famille de Lydie Logé. "Cela montre que Michel Fourniret a encore beaucoup de secrets", a-t-il ajouté, observant que les comparaisons ADN devraient permettre de "pouvoir élucider encore de nombreuses affaires". Et le temps presse : l'état neurologique de Michel Fourniret se dégrade en effet et il souffre de nombreuses absences, selon plusieurs connaisseurs du dossier.

Aujourd'hui âgé de 78 ans, celui que l'on surnomme "l'Ogre des Ardennes", condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, a avoué en mars dernier sa responsabilité dans l'affaire Estelle Mouzin, une fillette disparue à l'âge de 9 ans en 2003. Le corps de cette dernière n'a toujours pas été retrouvé, en dépit de plusieurs fouilles menées récemment dans les Ardennes.