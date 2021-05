Michel Fourniret, une vie de condamné pavée de mystères

Pour Michel Fourniret, tout s'accélère dans les années 2000. En 2003, il est arrêté par la police belge après avoir tenté d'enlever une adolescente. Un an plus tard, sa femme Monique Olivier, avec qui il s'est lié en 1987, l'accuse devant les policiers belges des meurtres de neufs jeunes femmes ou adolescentes, dont Farida Hammiche. Incarcéré à Dinant (Belgique), Michel Fourniret reconnaît de son côté huit homicides, commis en France et en Belgique depuis 1987. Deux corps de victimes sont alors retrouvés dans le parc du château du Sautou. Sa femme l'accusera ensuite de plusieurs autres meurtres.

À 66 ans, Michel Fourniret sera finalement condamné le 28 mai 2008 à la perpétuité incompressible pour sept meurtres commis entre 1987 et 2001, précédés de viol ou tentative de viol, et trois agressions d'autres jeunes filles ayant réussi à lui échapper. Sa femme, Monique Olivier, est de son côté condamnée à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 28 ans, pour sa complicité dans quatre meurtres et le viol en réunion d'une jeune fille. Les deux condamnés divorcent deux ans plus tard.

En février 2018, Michel Fourniret avoue deux nouveaux meurtres : Joanna Parrish et Marie-Angèle Domece (dont le corps n'a jamais été retrouvé), entre 1988 et 1990, dans l'Yonne. Neuf mois plus tard, la cour d'assises des Yvelines le condamne à nouveau à la perpétuité pour l'assassinat de Farida Hammiche, dont la dépouille n'a pas non plus été retrouvée. Monique Olivier écope de son côté de 20 ans de réclusion.