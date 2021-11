Un train percute quatre migrants à Calais, faisant un mort et un blessé grave

"Quatre migrants ont été percutés. Une personne est décédée, une est en urgence absolue et a été conduite à l'hôpital, et les deux autres sont blessées, mais sans pronostic vital engagé", a-t-il déclaré. À ce stade, l'enquête n'a pas permis de déterminer l'âge ni l'identité du migrant décédé ou du blessé grave, mais "a priori", les deux blessés légers "seraient de nationalité érythréenne", a-t-il ajouté.

Vers 20h, plus d'une heure et demie après l'accident, les secours avaient quitté les lieux et les équipes de la SNCF étaient toujours présentes à proximité de l'accident, dans une zone pavillonnaire située non loin du centre hospitalier. Ce lotissement se situe lui-même à proximité d'un campement de migrants.