Migrants décédés au large de Calais : plainte pour "homicide involontaire" contre le préfet maritime de la Manche

Trois semaines après le naufrage qui a coûté la vie à 27 migrants au large de Calais, l'association française d'aide aux exilés Utopia 56 a annoncé, ce lundi, avoir porté plainte contre le préfet maritime français de la Manche mais également contre les responsables du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Gris-Nez Marc et des secours maritimes anglais.

Cette plainte, déposée vendredi 17 décembre auprès de la procureur de Paris et révélée par Le Monde, vise des faits d'"homicide et de blessures involontaires", "aide à l'entrée et au séjour irréguliers en bande organisée", et "association de malfaiteurs". L'association considère que les personnes ont fait naufrage "en dépit des appels adressés aux services de secours anglais et français", comme l'ont raconté les rescapés ainsi que les proches des personnes décédées. "Aucun secours ne leur aurait été immédiatement apporté", dénoncent les plaignants dans un communiqué.