Miss Provence visée par des tweets antisémites : neuf personnes interpellées

L'affaire avait suscité de nombreuses réactions. Six mois après les faits, plusieurs suspects ont été identifiés. Lundi 18 mai, en effet, neuf personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre à la suite d'injures à caractère raciste postées sur Twitter après l'élection d'April Benayoum comme première dauphine lors du concours de Miss France 2021, le 19 décembre 2020. Lors de la désignation, April Benayoum avait révélé que son père était d'origine israélienne.

Une enquête avait été ouverte par le pôle national de lutte contre la haine en ligne du Parquet de Paris deux jours plus tard, le 21 décembre. Le gouvernement avait alors sommé le réseau social de prendre "ses responsabilités" et de supprimer ces messages.

"Huit personnes majeures et une personne mineure au moment des faits ont été placées en garde à vue lundi 18 mai dans une opération coordonnée par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) en lien avec les unités territoriales de sécurité publique de la police et les brigades territoriales de la gendarmerie", détaille le parquet de Paris ce mardi. Les majeurs, quatre hommes et quatre femmes âgés de 20 à 58 ans, sont originaires des Bouches-du-Rhône, de la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise, de la Sarthe, de l'Ain, du Bas-Rhin et du Rhône.